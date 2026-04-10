В подразделении «Орлан», действующем в российском приграничье, с момента его создания были ранены 98 бойцов. Об этом в пятницу, 10 апреля, рассказала губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он также добавил, что еще семь солдат погибли при атаках Вооруженных сил Украины (ВСУ). Среди них — 33-летний боец Артур Сыромолот, у которого дома остались пятеро детей.

— Мы сделаем все, чтобы помочь семье, и сделаем все, чтобы память о наших героях навечно осталась в сердцах наших детей и внуков, — уточнил глава региона в своем Telegram-канале.

До этого помощник президента России Владимир Мединский подтвердил, что российская сторона передала украинской тысячу тел погибших бойцов. В связи с этим он обратил внимание на соотношение потерь.

Кроме того, Вооруженные силы России (ВС РФ) 8 апреля поразили объекты топливно-энергетической и портовой инфраструктуры Украины, которые использовались в интересах Киева.

1 апреля подразделения российской группировки войск «Запад» также завершили освобождение территории Луганской Народной Республики.