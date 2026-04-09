Россия создала уникальный наземный робототехнический комплекс (НРТК) «Багульник-82», способный в автоматическом режиме вести огонь новыми минами каждые пять секунд. Новых «роботов [президента России Владимира] Путина» испугался обозреватель американского издания 19FortyFive Рубен Джонсон.

Автор отмечает, что созданный на базе НРТК «Курьер» робот «Багульник-82» получил вращающуюся башню с миноментым модулем и автоматической системой заряжания, позволяющую вести огонь без участия человека. Обозреватель отмечает, что в конце весны или начале лета новые роботы должны появиться в зоне проведения специальной военной операции.

Джонсон пишет, что основой для «Багульника-82» мог послужить легкий миномет 2Б24.

«Этот миномет был представлен летом 2025 года и является последним вариантом в семействе подобных вооружений. Его предшественники были разработаны как легкое оружие, оптимизированное для мобильности и использования в сложных условиях, таких как горная местность», — говорится в публикации.

Джонсон отмечает, что использование автоматической системы заряжания является один из российских нововведений, которое ранее успешно применялось при создании пилотируемых танков.

Ранее Telegram-канал НРТК опубликовал видео испытаний российского модуля минометного вооружения «Багульник-82» на шасси НРТК «Курьер».