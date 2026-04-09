На Камчатке пройдут ракетные испытания

На полигоне "Кура" в Усть-Камчатском МО Камчатского края ожидаются ракетные испытания. Об этом сообщили в правительстве региона.

Минобороны планирует провести испытания с 27 по 30 апреля. Поэтому граждан призывают не посещать территорию полигона и его окрестности в эти даты. Запрещается нахождение и передвижение людей и любой техники.

"Кура" - это испытательный полигон Космических войск Воздушно-космических сил России. Он находится в 500 километрах от Петропавловска-Камчатского в болотистой местности на реке Озерной. Здесь проводят испытания, в том числе отрабатывают поражение целей ракетами.