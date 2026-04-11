Беспилотники атаковали Одессу

Беспилотники атаковали морской порт и подстанцию в Одессе. Об этом сообщил военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале.

Он отметил, что в небе над городом была замечена активизация беспилотников, после чего прозвучала серия взрывов.

«Среди пораженных целей — подстанция и морской порт», — написал Котенок.

Telegram-канал «Изнанка» уточнил, что под удар попала подстанция в районе Лузановки.

Ранее появились кадры удара по судну в порту Измаил Одесской области. Как отмечает издание RG.RU, в момент удара в порту находились два сухогруза, которые доставляли военную технику для Вооруженных сил Украины.