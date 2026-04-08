Российские военные ликвидировали двух граждан Бразилии, воевавших на стороне ВСУ. Об этом пишут «Аргументы и факты» со ссылкой на военных блогеров.

В сообщении отмечается, что бразильские наемники Пауло Рикарду Барбоза да Силва и Бруно Феррейра Соуза были ликвидированы на прошлой неделе в районе Купянска (Харьковская область). Утверждается, что сослуживцы бросили их тела на поле боя.

Ранее в военных блогах появилась информация, что российские военные заметили в Сумской области «одичавших» наемников ВСУ, которые отказались участвовать в боевых действиях.

Отмечалось, что речь идет о наемниках из стран Латинской Америки. Они занимались мародерством в районе города Путивль.