США впервые применили против Ирана самые мощные неядерные бомбы

ВС США нанесли удар по пригороду Тегерана с применением корректируемых противобункерных авиабомб GBU-57A/B MOP. Как сообщил телеканал Fox News, командующий Центральным командованием США Брэд Купер отдал приказ атаковать подземный штаб Корпуса стражей исламской революции (КСИР), расположенный недалеко от иранской столицы. Бомбардировку выполнил стратегический бомбардировщик B-2 Spirit.

В интернете появились спутниковые снимки поражённого объекта, на которых видны узел связи и несколько входов в подземные туннели, передает издание Известия. Боеприпасы GBU-57A/B MOP предназначены для уничтожения хорошо защищённых бункеров, находящихся под толстым слоем бетона, скальным грунтом или естественными преградами. По словам военного эксперта Дмитрия Корнева, такие бомбы способны поражать командные пункты, центры связи, склады и даже подземные производственные мощности военно-промышленного комплекса.

Применение стратегических бомбардировщиков и данного типа вооружения свидетельствует о том, что США задействовали практически все свои конвенциональные неядерные возможности. Эксперты полагают, что в дальнейшем можно ожидать ударов по другим подземным объектам, а также по транспортной инфраструктуре - мостам, тоннелям, железным и автомобильным дорогам. При этом, Дональд Трамп не станет трогать нефтегазовую инфраструктуру Ирана, чтобы избежать резких скачков на мировом рынке, предполагают эксперты.

Учитывая, что системы противовоздушной обороны Ирана в настоящее время практически отсутствуют, американская авиация способна наносить десятки, а возможно, и сотни ударов в сутки. Господство коалиции в воздухе позволяет вести активную «охоту» за иранскими пусковыми установками. Тем не менее, Тегеран пока сохраняет возможность наносить ответные удары, хотя их интенсивность постепенно снижается. Сейчас фиксируется около 20–30 пусков ракет в сутки.

Эксперт Дмитрий Корнев считает, что такого количества ответных ударов недостаточно, чтобы вывести Соединённые Штаты и Израиль из войны. Таким образом, применение самых мощных неядерных бомб и стратегической авиации серьёзно усиливает позиции США, однако полное подавление иранского сопротивления пока не достигнуто.