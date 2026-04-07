ВСУ атаковали ЗАЭС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали спортивно-оздоровительный комплекс Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) беспилотниками с поражающими элементами.

Об этом сообщила Администрация Энергодарского городского округа в своем Telegram-канале.

«К счастью, комплекс сейчас на капитальном ремонте, поэтому детей внутри не было, и никто не пострадал», — говорится в сообщении.

Ранее, в ночь на 6 апреля, ВСУ атаковали дронами-камикадзе российский портовый город Новороссийск. Изначально сообщалось о 10 пострадавших в результате налета, состояние которых оценивалось как средней степени тяжести.