Производителю «Цирконов» назначили главу

Первого заместителя генерального директора НПО машиностроения, которое выпускает гиперзвуковые ракеты «Циркон», Александра Дергачева назначили исполняющим обязанности гендиректора предприятия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Дергачев исполняет обязанности гендиректора — генконструктора», — сказал собеседник агентства.

Ранее стало известно о смерти Героя Труда России Александра Леонова, который возглавлял НПО машиностроения. Это предприятие выпускает сверхзвуковые противокорабельные ракеты (ПКР) «Оникс» и гиперзвуковые ПКР «Циркон». Также НПО производит береговые ракетные комплексы «Бастион» и поддерживают эксплуатацию межконтинентальных баллистических ракет УР-100Н УТТХ.

В январе Леонов сообщил, что НПО машиностроения нарастило выпуск изделий в 2025 году.