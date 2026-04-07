Ловушка для Вашингтона: почему смерть Моджтабы Хаменеи навредит США

Научный сотрудник РАН, политолог-американист Константин Блохин считает, что в случае смерти Моджтабы Хаменеи к власти в Иране придет радикальный политик. Об этом Блохин рассказал News.ru.

Утром 28 февраля США и Израиль начали наносить удары по Ирану; в результате одной из атак был убит верховный лидер страны Али Хаменеи. Иран объявил об избрании нового лидера 8 марта. Им стал 56-летний Моджтаба Хаменеи - второй сын погибшего аятоллы.

В МИД Ирана сообщили 12 марта, что новый аятолла был ранен, но с ним «всё в порядке». В этот же день было опубликовано первое обращение нового лидера к народу, сам он на публике не появлялся.

Неназванные источники британского таблоида The Sun утверждали, что новый аятолла мог потерять ногу и даже впасть в кому в результате атак по Ирану. Однако CNN сообщал, что Моджтаба Хаменеи получил лишь перелом стопы и незначительные травмы лица в первый день бомбардировок.

Седьмого апреля The Times сообщила, что Моджтаба Хаменеи находится в тяжелом состоянии и без сознания. Газета ссылалась на данные израильской и американской разведок.

«Если Моджтабу Хаменеи серьезно ранили и он находится в безвыходном состоянии, то на его место, скорее всего, придет политик, который более радикально настроен к Соединенным Штатам», - заявил Блохин.

По мнению эксперта, американцы «мало что выиграют» от смерти Хаменеи-младшего. В то же время Блохин допустил, что США могут распространять фейки о состоянии иранского лидера, чтобы дестабилизировать и ослабить Иран.