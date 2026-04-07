США и Израиль атаковали иранский остров Харк

США и Израиль нанесли удар по острову Харк, который является главным узлом нефтяного экспорта Ирана. Об этом во вторник, 7 апреля, сообщили в Mehr.

— Американско-сионистский враг совершил несколько нападений на остров Харк, и на острове было слышно несколько взрывов, — добавили в Telegram-канале агентства.

Ранее источники ТАСС утверждали, что американский разведывательный дрон Northrop Grumman MQ-4C Triton был замечен около острова. Беспилотник вылетел с военной базы Сигонелла на Сицилии.

Иран еще 26 марта начал усиливать оборону острова Харк на фоне возможной операции США. По данным CNN, Тегеран предпринимал меры для защиты территории.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что Вашингтон не отказывается от планов нанести удар по электростанциям Ирана, если Тегеран не подпишет мирный договор. Дедлайн истекает 8 апреля.

Кроме того, 7 апреля американский лидер обещал устроить в Иране «день электростанций» и «день мостов». Он подчеркнул, что Тегеран ожидает «настоящий ад», если правительство не откроет Ормузский пролив.