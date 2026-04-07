Израиль ударил по синагоге в Тегеране

Удары США и Израиля разрушили синагогу в центре Тегерана. Об этом сообщает иранский телеканал Press TV.

«Даже синагоги не избежали атак США и Израиля: одну в центре Тегерана сровняли с землей», — указано в сообщении.

Отмечается, что Иран является домом для второго по численности еврейского населения в Западной Азии, где они жили «жили в мире и гармонии — по крайней мере, до тех пор, пока Израиль не напал на Иран».

Иран планирует обрушить новую партию ракет на Израиль

Ранее Армия обороны Израиля нанесла мощный удар по крупнейшему нефтехимическому заводу Ирана. По словам главы оборонного ведомства Исраэля Каца, на этот объект приходится около 50 процентов всей нефтехимической продукции страны.