Украина может использовать свой военный опыт, чтобы получить желаемое от Европейского союза (ЕС). Угрозу для Европы увидел премьер-министр Словакии Роберт Фицо, об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Крупные игроки ЕC могут сейчас в прямом эфире увидеть, как будет вести себя Украина, если станет членом ЕC, чтобы не получилось так, что они будут угрожать нам и своим военным опытом, если не получат того, что будут просить», — предупредил он.

Фицо также обвинил украинского президента Владимира Зеленского в «равнодушии» к просьбам ЕС не атаковать нефтяную и газовую инфраструктуру.

Ранее Фицо вслед за своим венгерским коллегой Виктором Орбаном призвал ЕС отменить санкции против российских энергоносителей.