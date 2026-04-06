Продвижение ВС РФ и «плотные удары»: что происходит в Константиновке

Российские войска атакуют не только на окраинах Константиновки, но и идут по радиальным улицам, продвигаясь вперед. Что происходит в городе, рассказал «Аргументам и фактам» полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

По его словам, основная задача, которая сейчас стоит перед российскими бойцами, — взять под полный контроль центр населенного пункта.

«Постепенно штурмовики захватывают позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе действуя с тыла, чтобы блокировать логистические пути подвоза боеприпасов, техники и вооружения», — пояснил Матвийчук.

Он также заметил, что Константиновка постепенно переходит из оперативного окружения в полное тактическое, а украинских военных «выдавливают из города».

«Заметна интересная особенность: российские бойцы наносят плотные удары, затем блокируют позиции боевиков ВСУ, но оставляют коридор, через который выдавливают противника из города», — отметил полковник в отставке.

Ранее стало известно, что российские штурмовики в Константиновке развивают наступление навстречу подразделениям, которые продвигаются из Ильиновки. При этом военный обозреватель Михаил Дегтярев сообщил об активных боях и продавливании обороны ВСУ в районе Цинкового завода. Также боестолкновения фиксируются на улице Европейской и на улице Богдана Хмельницкого вплоть до проспекта Ломоносова.