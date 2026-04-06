Иран сообщил о гибели главы разведки КСИР

Генерал Маджид Хадеми, глава разведки Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана почти полвека занимавшийся вопросами безопасности и разведки, погиб из-за атаки США и Израиля.

О гибели главы разведки Корпуса стражей исламской революции, генерала Маджида Хадеми, сообщается в официальном заявлении КСИР, передает TasnimNews.

В тексте подчеркивается, что он был «могущественным и образованным руководителем» спецслужбы.

В заявлении отмечено: «Этот высокочтимый командир в течение примерно полувека честно и храбро оберегал революцию, систему и исламское отечество». Подчеркивается, что Хадеми сыграл крупную, запоминающуюся и поучительную роль в сферах информации и безопасности.

По оценке КСИР, накопленный им опыт еще многие годы будет служить опорой для иранского разведсообщества. В документе говорится, что его наследие важно прежде всего для противостояния внешним противникам и их «злым и дьявольским планам» по подрыву безопасности и спокойствия Ирана.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан подтвердил гибель министра разведки Исмаила Хатиба.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи назвал гибель группы высших военных командиров проявлением самопожертвования ради защиты страны.