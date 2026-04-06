В пригороде Краснодара произошла серия взрывов

Серия взрывов произошла в пригороде Краснодара, предварительно, силы противовоздушной обороны (ПВО) сбивают украинские дроны на подлете к городу. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT. Местные жители слышали несколько "глухих и гулких" взрывов в северной и западной части Краснодара.

По их словам, мелькали вспышки в небе и был слышен "мерзкий звук мотора в небе". При этом официальная информация на данный момент отсутствует. 6 апреля губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в Новороссийске при атаке БПЛА ранены восемь человек, повреждены шесть многоквартирных домов. 5 апреля в министерстве обороны РФ рассказали, что российские силы ПВО за три часа перехватили и уничтожили над четырьмя регионами страны и Черным морем 148 беспилотников ВСУ самолетного типа.

В ведомстве уточнили, что налеты дронов произошли в период с 20:00 до 23:00 мск. БПЛА нейтрализовали над Крымом, Краснодарским краем, Белгородской и Курской областями и акваторией Черного моря.