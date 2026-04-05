В Арктике испытают БПЛА палубного базирования

В морях Северного Ледовитого океана испытают БПЛА палубного базирования - для этого правительство России утвердило постановление об экспериментальном правовом режиме для эксплуатации беспилотных авиационных систем на Северном морском пути и в Арктической зоне РФ.

Документ создаст правовые условия для отработки на базе беспилотных воздушных судов комплексов ледовой разведки. Эксперимент коснется территорий Архангельской и Мурманской областей, республик Якутия, Карелия, Коми, а также Красноярского края, Ямало-Ненецкого, Ненецкого и Чукотского автономных округов.

"Беспилотники будут обеспечивать оперативный сбор данных о ледовой обстановке с использованием радиолокационных и оптоэлектронных средств, в том числе в тяжелых погодных условиях, - рассказали в правительстве Архангельской области. - Планируется выполнение не менее 600 полетов за три года, проведение ледовой разведки на площади около шести тысяч квадратных километров, а также отработка сценариев воздушной доставки грузов и выполнения авиационных работ".

По словам общественного представителя Проектного офиса развития Арктики в Архангельске Льва Левита, речь идет о тяжелых БПЛА, которые базируются на ледоколах (использованию более легких летательных машин в Арктике препятствуют сложные климатические условия).

Ледовая разведка с помощью беспилотников позволит получать оперативные данные о состоянии арктических морей в реальном времени. Оборудование, установленное на БПЛА, даст возможность собирать информацию о толщине льда, его типах, торосах (рельефе). И, конечно, новые комплексы будут отслеживать опасные для судов айсберги. Все это в итоге поможет составлять прогнозы развития ледовой обстановки - а значит, движение судов по Северному морскому пути станет более безопасным.

Первые полеты БПЛА в Арктике запланированы на начало лета.