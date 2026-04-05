МО РФ: Силы ПВО сбили 87 украинских беспилотников за ночь

За ночь средствами ПВО были уничтожены 87 украинских беспилотников над рядом регионов страны. Об этом в воскресенье, 5 апреля, сообщили в Минобороны РФ.

— В течение прошедшей ночи в период с 22:00 4 апреля до 8:00 5 апреля по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 87 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

В МАХ уточняется, что БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Нижегородской, Курской, Орловской, Тамбовской, Калужской, Пензенской, Ульяновской, Тверской и Ленинградской областей, а также в Мордовии и Крыму.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в воскресенье, 5 апреля, сообщил, что обломки БПЛА повредили участок нефтепровода в районе порта Приморск.

4 апреля с 15:00 до 22:00 по московскому времени дежурные средства противовоздушной обороны ликвидировали 69 украинских БПЛА над российскими регионами. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. В тот же день сотрудник «Севского ДРСУ» погиб при атаке дрона Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил глава Брянской области Александр Богомаз.