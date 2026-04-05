Озвучен способ для США сменить власть в Иране

США стремятся добиться смены власти в Иране, у них может это получиться, но не при помощи прямого давления, а за счет «стратегического терпения». Такое мнение высказал на условиях анонимности экс-сотрудник ЦРУ, работавший на Ближнем Востоке, в статье для Financial Times (FT).

Удары США и Израиля по иранской территории уже нанесли значительный ущерб военной инфраструктуре страны, но к политическим изменениям это не привело, утверждает эксперт. «Военный успех не следует путать с политической трансформацией», — добавил он. Ошибка в том, что, вопреки потерям, ключевые механизмы удержания власти в Иране остаются работоспособными.

В Тель-Авиве прошел митинг против войны с Ираном

Тем временем в Вашингтоне сохраняется надежда на быструю смену власти в Тегеране путем давления. Но «политическую культуру нельзя перекроить ударами с воздуха, а человеческую природу — изменить из конференц-зала в Вашингтоне», пишет бывший агент.

В то же время союзники США в Персидском заливе видят угрозу затяжного конфликта, который может привести к сбоям судоходства в Ормузском проливе и снижению инвестпривлекательности региона.