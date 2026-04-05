Число сбитых над Ленобластью БПЛА выросло до семи
Еще пять беспилотных летательных аппаратов уничтожены силами противовоздушной обороны в небе Ленинградской области, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
«Боевая работа продолжается», – говорится в сообщении Дрозденко в Max.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Дрозденко сообщил об уничтожении двух БПЛА над Ленинградской областью. Росавиация ввела ограничения на работу аэропорта Пулково.
