Число сбитых над Ленобластью БПЛА выросло до семи

Еще пять беспилотных летательных аппаратов уничтожены силами противовоздушной обороны в небе Ленинградской области, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

«Боевая работа продолжается», – говорится в сообщении Дрозденко в Max.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Дрозденко сообщил об уничтожении двух БПЛА над Ленинградской областью. Росавиация ввела ограничения на работу аэропорта Пулково.

Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в MAX!