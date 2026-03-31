Иран сообщил об ударе по американским пилотам

Иран нанес удар по базе американских пилотов в Саудовской Аравии. Об этом в соцсети X заявил командующий воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Маджид Мусави.

«Сегодня мы атаковали место проживания американских пилотов и летного состава в Эль-Хардже (Саудовская Аравия) с помощью беспилотников и ракет. Нанесен удар по скоплению из 200 человек», — сообщил он.

Ранее Мусави анонсировал новые удары по объектам США в регионе.

«Учитывая доминирование Ирана в разведке и в ударных операциях, у США нет иного выбора, кроме как отступить от иранских границ. Обломки американских самолетов АВАКС (авиационный комплекс радиообнаружения и наведения — прим. «Ленты.ру»), танкеров и разрушенных ангаров говорят сами за себя. Вскоре к этому списку добавятся и другие ценные объекты», — написал военачальник.

Также КСИР пригрозил атаковать объекты 18 американских технологических компаний на Ближнем Востоке с вечера 1 апреля в ответ на каждое убийство в Иране. Тегеран назвал Microsoft, Apple, Google, Intel и Boeing «законными целями в ответ на террористические операции, проводимые США и Израилем».