Польша проведет репетицию начала войны. Об этом сообщает Rzeczpospolita.

«Через несколько дней руководство страны пройдет серьезное испытание — оно отрепетирует момент начала войны. Это делает недавнюю встречу президента с генералами еще более оправданной», — говорится в публикации.

Как отмечает издание, руководство страны примет участие в учениях Kraj, которые будут заключаться в проверке функционирования государства во время войны.

При этом с кем именно готовится воевать Варшава, не уточняется. Сценарий, дату и место проведения учений держат в строгой секретности. Известно лишь, что в них примут участие высокопоставленные польские чиновники.

Ранее депутат польской партии «Право и справедливость» («ПиС») Дариуш Матецкий заявил, что Украина пытается втянуть Польшу в войну с Россией. По его словам, Украина использует инцидент с падением ракет в польском селе Пшеводув Люблинского воеводства 5 ноября 2022 года как повод вступить в конфликт.