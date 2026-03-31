Иран поставил ультиматум США и Израилю

Иран будет атаковать объекты ряда американских компаний на Ближнем Востоке с вечера 1 апреля в ответ на каждое убийство в Иране. Об этом заявил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), сообщает Press TV.

© Lenta.ru

«КСИР выступил с предупреждением в отношении 18 американских технологических компаний, включая Microsoft, Apple, Google, Intel и Boeing, заявив, что они будут считаться законными целями в ответ на террористические операции, проводимые США и Израилем», — говорится в сообщении.

Иранские военные подчеркнули, что американские компании, работающие в сфере ИКТ и ИИ, играют центральную роль в планировании и осуществлении убийств, и объявлено, что за каждый террористический акт в Иране будут нанесены удары по соответствующим объектам этих компаний.

Среди компаний, упомянутых в заявлении также присутствуют Cisco, HP, Intel, Oracle, Meta (признана в России экстремистской и запрещена), IBM, Dell, Palantir, Nvidia, J.P. Morgan, Tesla, GE, Spire Solutions, G42, Boeing.

Ранее шеф Пентагона Пит Хегсет не исключил, что США разместят сухопутные войска в Иране. По его словам, нельзя воевать и побеждать, если говоришь противнику, что ты готов делать или не готов делать, включая размещение наземных войск.