В России заметили загадочный «горбатый» дрон «Гербера». Фотографии беспилотника опубликовал Telegram-канал «Осведомитель».

На кадрах видно, что на беспилотнике между крыльями закреплена объемная конструкция. Как отмечают авторы публикации, это неизвестная вариация многофункционального российского БПЛА.

«Все та же загадочная "горбатая" "Гербера". Что за горб и каков его функционал, история пока умалчивает», — пишет канал.

Ранее стало известно о преимуществах российского дрона-матки «Гербера». Отмечалось, что после внедрения искусственного интеллекта (ИИ) он сможет самостоятельно выбирать цели в тылу ВСУ.