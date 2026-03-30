$81.1493.42

В украинской ПВО обнаружена брешь

Lenta.ru

Жители украинского Львова остались недовольны работой противоздушной обороны (ПВО) республики после удара дронов по городу накануне. Атака продемонстрировала, что в украиснской обороне есть брешь, пишет The Sunday Times (ST).

© Лента.Ru

«После последней атаки есть ощущение, что нас не защищают должным образом. Почему дроны не сбивают на линии фронта, прежде чем они долетают до города?» — возмутились свидетели недавней атаки.

В статье отмечается, что для местных жителей, которые могли существовать, не обращая внимания на тревоги, «небо, которое раньше считалось безопасным, больше таким не кажется». Город, расположенный в 40 милях от Польши, казался безопасным, однако российский обстрел с применением БПЛА «обнажил новую пугающую реальность для перегруженной украинской системы ПВО».

24 марта удар по Львову пришелся по бывшему монастырю при Бернардинском костеле, который официально принадлежит Львовскому историческому архиву, а на практике используется как место дислокации наемников ВСУ. Уточняется, что в тот день взрывы прогремели преимущественно в центральных районах Тернополя, Львова, Винницы и Ивано-Франковска в непосредственной близости от региональных управлений СБУ.