Жители украинского Львова остались недовольны работой противоздушной обороны (ПВО) республики после удара дронов по городу накануне. Атака продемонстрировала, что в украиснской обороне есть брешь, пишет The Sunday Times (ST).

«После последней атаки есть ощущение, что нас не защищают должным образом. Почему дроны не сбивают на линии фронта, прежде чем они долетают до города?» — возмутились свидетели недавней атаки.

В статье отмечается, что для местных жителей, которые могли существовать, не обращая внимания на тревоги, «небо, которое раньше считалось безопасным, больше таким не кажется». Город, расположенный в 40 милях от Польши, казался безопасным, однако российский обстрел с применением БПЛА «обнажил новую пугающую реальность для перегруженной украинской системы ПВО».

24 марта удар по Львову пришелся по бывшему монастырю при Бернардинском костеле, который официально принадлежит Львовскому историческому архиву, а на практике используется как место дислокации наемников ВСУ. Уточняется, что в тот день взрывы прогремели преимущественно в центральных районах Тернополя, Львова, Винницы и Ивано-Франковска в непосредственной близости от региональных управлений СБУ.