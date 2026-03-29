Росгвардеец объявил об успешных операциях на всех фронтах

Вооруженные силы (ВС) России успешно выполняют свои задачи на всех направлениях фронтов в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил ТАСС сотрудник спецподразделения Главного управления Росгвардии по ДНР кавалер ордена Мужества Лев Макеев.

Росгвардеец объявил об успешных операциях на всех фронтах
"Сейчас все направления фронтов успешно выполняют поставленные задачи. Территория освобождается от неонацистов благодаря слаженности действий", — сообщил он.

Макеев напомнил, что в 2022 году верховный главнокомандующий поставил перед армией РФ несколько целей. Одна из них — выход к границам Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. По словам росгвардейца, как только ВС РФ выполнят эту задачу, на границах этих регионов будет создана буферная зона.

"Тогда можно будет уже планомерно говорить о восстановлении мирной жизни", — добавил собеседник агентства.

В конце прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что заинтересованность РФ в выводе украинских войск с занимаемых ими территорий, в том числе из Донбасса, сводится к нулю на фоне темпов наступления российской армии.

Путин также сообщал, что ВС России завоевали инициативу по всей линии СВО.