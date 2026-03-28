Дрозденко: в Ленобласти объявлена опасность атаки беспилотников

Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена в Ленинградской области. Об этом заявил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале. "Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области.

Возможно понижение скорости мобильного интернета", — говорится в публикации. Утром 27 марта сообщалось, украинские беспилотники третью ночь подряд атакуют территорию Ленинградской области — над регионом сбили 36 БПЛА, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

По информации украинского издания "Страна.ua", под удар якобы попали порты в Приморске и Усть-Луге. На этом фоне в аэропорту Пулково задержали более 40 рейсов. Как утверждает Mash, власти прибалтийских стран открыли свое воздушное пространство дронам Вооруженных сил Украины (ВСУ) для атак по Петербургу и Ленобласти.