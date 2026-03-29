Над российским городом прогремели сильные взрывы

Над Брянском прогремели взрывы, в городе отражают атаку украинских беспилотников. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По словам очевидцев, несколько сильных взрывов прозвучало в субботу, 28 марта, около 23:40. От них сработали сигнализации у машин, а в небе были видны вспышки.

Предварительно, средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватывали украинские дроны. Официальная информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Ранее в Минобороны России сообщили об атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Крым. Под удар также попали Московский регион, Белгородская, Курская и Тульская области.