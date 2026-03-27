Путин поблагодарил сотрудников Росгвардии — участников СВО

Президент России Владимир Путин особо поблагодарил сотрудников Росгвардии — участников спецоперации на Украине.

Об этом он сказал на торжественном вечере по случаю десятилетия Росгвардии в Государственном Кремлёвском дворце.

Путин подчеркнул, что важно минимизировать ущерб от любых преступных, диверсионных, враждебных действий против России.

«А главное — защитить жизнь, здоровье наших людей. Прошу уделить этому самое серьёзное внимание. И передать слова поддержки и мою особую благодарность за верную службу Родине бойцам и командирам — я вижу, что и в зале они тоже есть — участникам специальной военной операции», — сказал Путин в ходе мероприятия.

Ранее Путин заявил, что Росгвардия должна без промедления реагировать на актуальные угрозы.