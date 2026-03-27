Израиль и США атаковали иранский ядерный комплекс

США и Израиль, как передает агентство Fars, атаковали тяжеловодный исследовательский реактор в Хондабе (Иран).

Со ссылкой на местные власти агентство сообщает, что тяжеловодный комплекс Хондаб был в два этапа атакован «американо-сионистским врагом».

«Атаки не привели к жертвам, - говорится в сообщении агентства. - Никакой угрозы для населения региона нет».

Отмечается, что власти вовремя приняли меры безопасности.

Между тем конфликт на Ближнем Востоке, как пишет издание Euractiv, из-за проблем с морскими перевозками может негативно сказаться на доступности лекарственных средств в Европе.