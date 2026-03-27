Раскрыты маршруты летящих на Ленобласть дронов ВСУ

Эксперт по войскам ПВО Юрий Кнутов заявил, что украинские дроны летят в Ленинградскую область из Черниговской области через Прибалтику. Об этом эксперт рассказал «Аргументам и фактам».

В ночь на 25 марта российская ПВО перехватила 389 украинских беспилотников, сообщали в Минобороны РФ. Часть из них была уничтожена над Ленинградской областью. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что атака беспилотников была отражена в Кронштадте, никто не пострадал.

Глава Ленинградской области Александр Дрозденко заявил 27 марта, что при отражении атаки в регионе уничтожили 36 беспилотников. По предварительной информации, пострадавших нет.

По словам Кнутова, существуют маршруты беспилотников в Ленобласть из Черниговской области через Польшу и Прибалтику. Эксперт отметил, что в случае с такими маршрутами дроны ВСУ проходят 90 процентов расстояния над дружественной Киеву территорией.

Губернатор Ленобласти заявил об уничтожении десятков украинских БПЛА

По мнению эксперта, ВСУ не могли бы организовать такие полеты дронов без согласия правительств Литвы, Латвии, Эстонии и Польши. Кнутов отметил, что в Петербурге и Ленобласти находятся портовые сооружения и крупные нефтяные логистические центры.