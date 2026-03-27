Военные Израиля потеряли 21 танк за день

Американский журнал Military Watch Magazine (MWM) сообщил о беспрецедентных потерях израильской бронетехники за один день боевых действий на юге Ливана. По информации издания, 26 марта ливанское шиитское движение «Хезболла» уничтожило 21 израильский основной боевой танк Merkava.

Как пишет MWM, основные потери израильской армии пришлись на один бой, развернувшийся между населенными пунктами Тайбе и Аль-Кантара. Израильские подразделения, по данным журнала, продвинулись в этот район, чтобы провести маневр и взять под контроль территорию, однако попали в засады, устроенные боевиками «Хезболлы». В публикации, ссылающейся на заявление движения, отмечается, что эти потери стали крупнейшими для израильской армии за последние 40 лет.

Если информация подтвердится, это будет означать, что «Хезболла» смогла нанести тяжелейший удар по танковым частям ЦАХАЛ, которые традиционно считаются одной из самых сильных и хорошо защищенных сил в регионе. Merkava — основной танк израильской армии, известный своей высокой защищенностью, включая систему активной защиты Trophy, предназначенную для перехвата противотанковых ракет и реактивных гранат.

Как отмечали эксперты еще в 2024 году, израильские военные были вынуждены вернуть на танки элементы динамической защиты, которые долгое время не использовались на строевых машинах. Это, а также последовавшая модернизация комплекса Trophy (о которой сообщалось в октябре 2024 года), была направлена на борьбу с новыми угрозами, включая атаки дронов-камикадзе, поражающих танки в верхнюю полусферу.

Потери танков Merkava подчеркивают растущую эффективность асимметричной тактики «Хезболлы», которая, по имеющимся данным, активно осваивает применение FPV-дронов и противотанковых ракетных комплексов. Ранее движение публиковало видео поражения израильских танков из российских и иранских ПТРК, а также с помощью FPV-беспилотников.

Израильское командование пока официально не комментировало данные о потерях, опубликованные MWM.