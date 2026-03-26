В Чечне уточнили звание Адама Кадырова

Адам Кадыров, занимающий должность секретаря Совбеза республики, обладает званием младшего лейтенанта МВД, сообщил пресс-секретарь главы региона Ильман Вахидов.

Секретарь Совбеза Чечни Адам Кадыров носит звание младшего лейтенанта в системе МВД, передает ТАСС. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы республики Ильман Вахидов.

Ранее появлялись сообщения, что на одном из совещаний с командирами силовых структур Кадыров был в погонах майора. Однако пресс-секретарь разъяснил ситуацию, подчеркнув: «Это погоны младшего лейтенанта. У него это звание».

Глава Совбеза Чечни Адам Кадыров принял участие в совещании с командирами силовых подразделений, появившись на публике в погонах майора.