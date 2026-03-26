Украину атаковало рекордное число "Гераней"

Мониторинговые ресурсы сообщают о новом рекорде - по данным ПВО противника, 25 марта ВС РФ использовали 999 БПЛА "Герань" для ударов по военным и инфраструктурным объектам Украины.

© Российская Газета

Если эти цифры хотя бы немного близки к реальности, то армия России успешно вышла на пуски по 1000 дронов в сутки, а промышленность справляется с большими объемами выпуска, пишет "Военная хроника".

Часть дронов атаковала Одесскую область. В Измаиле произошла серия взрывов, после чего прекратил работу местный порт, задействованный в военных поставках из Европы, пишет координатор подполья Сергей Лебедев.

Также "Герани" атаковали паромную переправу через Дунай в Килии - ее используют в тех же целях, - крупную железнодорожную станцию Бахмач в Черниговской области, склад БПЛА там же и автотранспортное предприятие в Сумах, где ремонтировали военные грузовики.

Предыдущий рекорд суточной численности "Гераней" был установлен 24 марта - тогда в атаке участвовало 946 беспилотников.