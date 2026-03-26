В Донбассе и приграничье предстоит разминировать до 288 тысяч га

Предполагаемая площадь территорий, которую предстоит разминировать в приграничье, Донбассе и Новороссии, составляет до 288 тыс. га, сообщил в интервью ТАСС глава МЧС России Александр Куренков.

При этом он подчеркнул, что работа по разминированию уже ведётся на всех территориях.

«Впереди идут наши сапёры, разминируют участки местности, вслед за ними уже идут строители, прокладывают водопроводы и газопроводы, прокладывают линии электропередачи и связи», — отметил глава МЧС.

В январе сообщалось, что в зоне СВО и приграничье уничтожено более 4,5 млн взрывоопасных предметов.

Кроме того, глава Суджанского района Курской области Алексей Спиридонов заявил о помощи военнослужащих КНДР в работе по разминированию территории приграничных районов региона.