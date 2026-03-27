Губернатор Ленобласти заявил об уничтожении десятков украинских БПЛА

Атаку более 30 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) отразили в Ленинградской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

«При отражении атаки уничтожено 36 БПЛА», — говорится в заявлении.

Дрозденко добавил, что воздушная опасность в Ленинградской области была отменена. Предварительно, никто из людей не пострадал.

В ночь на 27 марта над Ленинградской областью сбили два украинских дрона. Тогда же в петербургском аэропорту Пулково ввели временные ограничения на прием и отправку самолетов. Как рассказали в пресс-службе воздушной гавани, к 5:00 мск были отменены 23 рейса и задержаны 43 рейса. На запасные аэродромы «ушли» 23 самолета, следовавшие в Пулково.

26 марта украинский БПЛА нанес удар по частному дому в селе Вознесеновка в Белгородской области. В результате пострадали мать и ее семилетняя дочь, раненых доставили в Шебекинскую центральную районную больницу. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, у ребенка диагностировали минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение ноги. Женщина получила баротравму.

Ранее сообщалось, что три страны официально открыли свое небо для украинских БПЛА, атакующих Россию.