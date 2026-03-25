Иран построил до 27 подземных ракетных городов

Иранские вооруженные силы построили разветвленную сеть находящихся под толщей горных пород ракетных городов. По разным оценкам, их может быть 27. Об этом пишет в своем Telegram-канале военкор Олег Блохин.

Иран построил до 27 подземных ракетных городов
Противники Исламской Республики пытаются поразить входы в эти сооружения, но эффективно сделать это практически невозможно.

Как отмечается, спутниковая разведка фиксирует, что иранцы всего за сорок восемь часов вновь открывают сооружения, подвергшиеся мощным ударам бомб и ракет.

В качестве примера называется объект Язд, который не раз становился целью интенсивных атак, но его глубокое расположение превращает задачу поражения комплекса в чрезвычайно сложно выполнимую.

Также все говорит о том, что в находящихся под землей базах продолжается сборка ракет, в том числе усовершенствованных.