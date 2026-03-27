В Севастополе сработала система ПВО

В Севастополе работает система противовоздушной обороны (ПВО), сбита одна воздушная цель. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Покиньте открытые пространства и оставайтесь в безопасных местах», — призвал губернатор Севастополя.

В ночь на 25 марта Россия отразила самую массированную ночную атаку со стороны Украины с начала года — над территорией страны были уничтожены 389 беспилотников ВСУ. Похожие объемы сбитых дронов фиксировались весной прошлого года.