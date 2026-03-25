Раскрыта особенность атак ВСУ на Кронштадт
Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Ленинградскую область, в том числе город-порт Кронштадт, в несколько заходов. Особенность налета на регион России раскрыл Shot в Telegram.
Предварительно, дроны запускались из двух областей Украины — Черниговской и Житомирской.
«ВСУ пускали беспилотники небольшими "стаями" в несколько заходов», — говорится в тексте поста.
По данным канала, атака совершалась с помощью беспилотников типа FP-1 и «Лютый», которые пособны преодолевать расстояния до 1000–1200 километров.
На данный момент специалисты изучают уцелевшие части дронов. Сообщается, что на некоторых из них осталась неразорвавшаяся взрывчатка.
Ранее сообщалось, что в результате атаки повреждения получили несколько жилых домов и автомобилей в Кронштадте. В сети появились кадры взрывов в городе во время массированной атаки ВСУ.