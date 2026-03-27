ВСУ атаковали беспилотниками две школы в Херсонской области

Беспилотники ВСУ атаковали две школы в Херсонской области. Об этом сообщил в своём телеграм-канале губернатор региона Владимир Сальдо. По его словам, в обоих случаях дети и персонал заранее были выведены из зданий.

Пострадавших нет.

«В Новой Маячке Алешкинского МО и Михайловке Скадовского МО беспилотники атаковали здания школ», — сообщил он.

Как уточнил Сальдо, в Каховке в результате удара был повреждён газопровод, в результате произошло возгорание. Кроме того, были повреждены жилые дома в Новой Каховке, Раденске и Костогрызове. Помимо этого, обстрелам подверглись населённые пункты Алёшки, Голая Пристань, Кардашинка, Сагах и Старая Збурьевка. Также в результате атак были повреждены населённые пункты Великие Копани, Гладковка, Днепряны, Казачьи Лагеря, Крынки и Малая Лепетиха.

Херсонская область регулярно подвергается обстрелам и атакам беспилотников со стороны ВСУ. Только за последние сутки, по данным губернатора Владимира Сальдо, ударам подверглись более 30 населённых пунктов региона. В начале марта в селе Михайловка беспилотник уже атаковал детский сад, тогда из здания эвакуировали 35 человек, включая 30 детей. Власти региона неоднократно заявляли, что удары по образовательным учреждениям представляют угрозу для мирного населения и квалифицируются как удары по гражданской инфраструктуре.