Число сбитых над Ленобластью беспилотников увеличилось

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 17 беспилотников над Ленинградской областью, об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко.

Ранее он заявил о восьми дронах, таким образом, число уничтоженных аппаратов увеличилось. По словам губернатора, отражение атаки продолжается.

Раскрыты подробности атаки ВСУ на Ленинградскую область

Как пишет Telegram-канал Shot, местные жители сообщают о взрывах и вспышках в небе. Аэропорт Пулково закрыт, есть отмены рейсов в Москву, Стамбул и Душанбе, рейсы на прилет и вылет задерживаются.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что за три часа, с 20:00 до 23:00 силы ПВО сбили 139 беспилотников над регионами России.