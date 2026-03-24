В Пентагоне раскрыли стратегию США в Иране

Глава Пентагона Пит Хегсет рассказал на традиционном брифинге в Белом доме, что США ведут переговоры с Исламской Республикой Иран «с помощью бомб». Об этом пишет РИА Новости.

Во вторник, 24 марта, президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ведет с Тегераном «успешные переговоры». По его словам, иранская сторона пообещала отказаться от создания ядерного оружия и сделала «роскошный подарок».

Американский лидер заметил, что Иран был вынужден пойти на компромиссы, так как утратил флот, ВПК, армию, лишился связи.

«Мы тоже считаем себя частью этих переговоров. Мы ведём переговоры с помощью бомб», — уточнил Хегсет.

Министр войны подчеркнул, что у ВВС и ВМС США развязаны руки в отношении противника.

«Мы будем держать руку на этом рычаге столько времени и с такой силой, сколько потребуется», — отметил шеф Пентагона.

Ранее Хегсет сообщил, что американские военные уничтожили весь иранский подводный флот, вывели из строя все военные порты Ирана.

Вместе с тем, военный министр не посчитал необходимым раскрыть, когда конкретно завершится операция против Ирана. Он уклончиво сказал, что кампания «идет по плану».