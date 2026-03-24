Бомбардировщик США подал сигнал бедствия в небе над Британией

Бомбардировщик B-52 Stratofortress Военно-Воздушных сил США сообщил о чрезвычайной ситуации в небе над Великобританией. Об этом во вторник, 24 марта, сообщил новостной портал Airlive.

Стратегический бомбардировщик с регистрационным номером 60-0060 заметили на высоте около трех тысяч метров к востоку от Саутгемптона. Самолет подал сигнал 7700, означающий аварийную ситуацию. Причины подачи такого сигнала на данный момент неизвестны, американское оборонное ведомство пока никак не прокомментировало ситуацию.

— Задействованный B-52 входит в состав бомбардировочной оперативной группы (Bomber Task Force, BTF), которая в настоящее время дислоцируется на базе Королевских ВВС в Фэрфорде в Глостершире, — передает портал.

