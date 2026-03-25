У ВСУ появился новый проблемный участок фронта

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) появился новый проблемный участок фронта, его создало взятие под контроль населенного пункта Песчаное в Харьковской области. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

«Это будет очередной проблемой для противника», — отметил он.

ВСУ начали отступать в Донбассе

О том, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Песчаное, в Минобороны РФ сообщили 24 марта. Как уточнили в ведомстве, село заняли подразделения российской группировки войск «Север».