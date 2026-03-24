ВСУ начали отступать в Донбассе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) на фоне успешных российских боевых действий в Донбассе начали отступать у Дибровы под Красным Лиманом Донецкой народной республики. Об этом в беседе с ТАСС сообщает военный эксперт Андрей Марочко.

«Противник у Дибровы передислоцируется на вторую и третью линии обороны, не выдерживая натиска наших сил», — приводятся в публикации слова эксперта.

Он добавил, что российские войска значительно продвинулись на участке Диброва — Озерное.

Ранее Марочко рассказал, что командование ВСУ перебросило с фронта в Киевскую область зенитно-ракетные комплексы для усиления обороны резиденции президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, с большой долей вероятности приказ о переброске сил отдал лично украинский лидер.