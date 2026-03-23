Минобороны раскрыло число сбитых беспилотников за семь часов

В период с 13:00 (мск) до 20:00 (мск) дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 67 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило министерство обороны России в мессенджере Max.

Дроны были уничтожены в Курской, Калужской, Ленинградской, Рязанской, Тульской, Белгородской, Брянской, Орловской, Смоленской, Ярославской областей, над территориями Московского региона и Крыма.

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз назвал количество уничтоженных украинских дронов за сутки. По информации главы региона, в период с 8:00 22 марта до 8:00 23 марта над территорией субъекта сбили 248 БПЛА самолетного типа.

Накануне в Васильевском муниципальном округе Запорожской области четыре человека пострадали из-за атак украинских войск. Один из запущенных ВСУ беспилотников ударил по машине, в которой находился 39-летний водитель. Другой БПЛА атаковал мужчину, ехавшего на электросамокате. Также при атаках травмы получили 33-летняя женщина и 69-летний мужчина.

Ранее украинские войска атаковали вышку телецентра в Донецке.