Эксперт объяснил схему Зеленского с атаками дронов

Основатель учебного центра беспилотной авиации Максим Кондратьев считает, что Владимир Зеленский старается привлечь внимание Европы и одновременно запугать ее, запуская больше дронов в сторону России. Об этом эксперт рассказал «Аргументам и фактам».

В Минобороны РФ сообщали, что за ночь 23 марта российская ПВО уничтожила 249 украинских беспилотников самолетного типа. Дроны были перехвачены над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, столичным регионом и над акваторией Азовского моря.

«Дроны стали инструментом политического и экономического давления», - заявил Кондратьев.

По его мнению, ВСУ нарастили количество дронов, так как мировое внимание сместилось на войну США и Израиля против Ирана. Эксперт, подчеркнул, что Украина осталась в стороне и больше не получает денег.

