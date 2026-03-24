Иран заявил о новом ударе по атомной электростанции «Бушер»

Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) зафиксировала очередной прилет на территорию АЭС «Бушер», жертв и материального ущерба не отмечено.

Организация по атомной энергии Ирана сообщила о попадании снаряда на территорию АЭС «Бушер», передает РИА «Новости».

В официальном заявлении отмечается, что инцидент произошел в 21.08 по местному времени (20.38 мск) в результате действий «американо-сионистского врага». По предварительным данным, пострадавших нет, материально-технический ущерб отсутствует, все части станции остались невредимы.

Ранее, как отмечает ОАЭИ, прилет зафиксировали 17 марта, также обошлось без жертв и разрушений. Тогда генеральный директор Росатома Алексей Лихачев уточнил, что удар пришелся по территории рядом со зданием метрологической службы на промплощадке АЭС, которая находится вблизи действующего энергоблока. Российский персонал не пострадал, а радиационная обстановка осталась в норме.

Международное агентство по атомной энергии заявило, что удар по иранской АЭС «Бушер» создал угрозу физической целостности станции.

Напомним, на прошлой неделе снаряд разрушил постройку рядом с ядерным реактором на площадке АЭС «Бушер».

Россия предостерегла США от ударов по Бушерской АЭС.