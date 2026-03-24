Армия России продвинулась на двух направлениях

ВС РФ заняли железнодорожную станцию в Константиновке и продвинулись на запад и восток от нее, развивая успех.

"В течение трех суток наши подразделения увеличили давление на противника. В ходе ожесточенных боев ВСУ выбиты из железнодорожного узла, армия РФ расширили зону контроля восточнее и западнее станции", - рассказал ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

В городе продолжаются интенсивные бои, отметил собеседник агентства.

Параллельно со штурмовыми действиями на земле ВКС России наносят удары тяжелыми авиабомбами ФАБ-3000 по укрытиям украинского гарнизона, скоплениям операторов БПЛА и дамбам к западу от города, затрудняя снабжение группировки ВСУ.