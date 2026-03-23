Над Ленобластью сбили десятки дронов

Число уничтоженных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над Ленинградской областью выросло до 35. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

Помимо этого, в порту Приморска повреждена емкость с топливом, началось возгорание, в настоящее время проводится тушение, персонал эвакуирован.

«Боевая работа по отражению атаки продолжается», — указал губернатор.

Ранее сообщалось о «глухих и басовитых» взрывах и вспышках в небе в районе Гатчины. От громких звуков сработала сигнализация у автомобилей.