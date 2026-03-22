Иран применил новый вид ракет против Катара

Иран в ходе атаки на газовые предприятия в Катаре применил новый вид ракет, способный обходить американские системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Об этом со ссылкой на источник сообщает Financial Times (FT).

«Атаки на комплекс QatarEnergy в Рас-Лаффане включали передовые ракеты — маневренные и способные обходить сделанные в США системы ПВО Patriot», — указано в сообщении.

18 марта Иран ударил по крупнейшему в мире СПГ-комплексу в Катаре, который находится в городе Рас-Лаффан. Об этом сообщила компания QatarEnergy. В результате ракетной атаки вспыхнули пожары и зафиксирован значительный ущерб.

По мнению британского дипломата в отставке Аластера Крука, удар по газовой инфраструктуре Катара причинил ущерб на несколько лет. «Катар теперь объявляет форс-мажор по своим долгосрочным газовым контрактам на пять лет, и на восстановление уйдет как минимум столько же времени. Они сходят с ума», — сказал аналитик.